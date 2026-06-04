4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: अब असम राइफल्स के जवान जल्द ही चखेंगे सकेंगे मिल्क केक का स्वाद

Alwar Milk Cake Supply: अलवर का प्रसिद्ध मिल्क केक अब असम राइफल्स के जवानों की थाली तक पहुंचेगा। सरस डेयरी के उत्पादों की आपूर्ति को लेकर दिल्ली में असम राइफल्स और राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफआई) के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anand Prakash Yadav

Jun 04, 2026

Indian Army Food Supply

Photo: Patrika

Alwar Milk Cake Supply: राजस्थान के अलवर का प्रसिद्ध मिल्क केक अब असम राइफल्स के जवानों की थाली तक पहुंचेगा। सरस डेयरी के उत्पादों की आपूर्ति को लेकर दिल्ली में असम राइफल्स और राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफआई) के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। इसके बाद सरस डेयरी के दूध, दही, छाछ और घी के साथ मिल्क केक भी जवानों तक पहुंचाया जाएगा।

दिल्ली में एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में असम राइफल्स के ब्रिगेडियर जनरल तथा राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफआई) के चेयरमैन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत असम राइफल्स की विभिन्न बटालियनों को सरस डेयरी के उत्पाद एनसीडीएफआई के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। सरस डेयरी अलवर के प्रबंध निदेशक राकेश विजय ने बताया कि इस समझौते से न केवल सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी, बल्कि राजस्थान के डेयरी उत्पादों की पहुंच भी देश के दूरदराज क्षेत्रों तक और मजबूत होगी।

अलवर की मिठास पहुंचेगी सीमाओं तक

सरस डेयरी का मिल्क केक पूरे देश में केवल अलवर स्थित प्लांट में तैयार किया जाता है। यह केवल 375 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उत्पाद आईएसओ 22000:2018, एचएसीसीपी और जीएमपी मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है।

गुणवत्ता पर खरे उतरे डेयरी प्रोडक्ट

अलवर सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान ने कहा कि असम राइफल्स और एनसीडीएफआइ के मध्य एमओयू हुआ है। अब जवानों तक अलवर सरस डेयरी के उत्पाद डिमांड के अनुसार भेजे जाएंगे। सेना की विभिन्न बटालियनों को पूर्व में सरस डेयरी के विभिन्न प्रोडक्ट सप्लाई ​हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सेना के जवानों को उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। सरस डेयरी के उत्पादों की गुणवत्ता प्रदेशवासियों के साथ ही सेना के तय मापदंडों पर विश्वसनीय मानी गई है।

सरस डेयरी ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। राजस्थान के डेयरी उत्पादों की पहुंच भी देश के दूरदराज क्षेत्रों तक और मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि सरस डेयरी के प्रोडक्ट की सेना के अलावा विभिन्न सरकारी उपक्रमों में बेहद डिमांड है। रेलवे जैसे बड़े उपक्रम में भी दुग्ध उत्पादों के लिए सरस डेयरी को ही प्रा​थमिकता मिली है।

Alwar Traffic Police: नियम तोड़ने वालों के चालान, बात मानने वालों को मिला नींबू पानी

ये भी पढ़ें
alwar traffic police

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अब असम राइफल्स के जवान जल्द ही चखेंगे सकेंगे मिल्क केक का स्वाद

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में ‘खेत बचाओ अभियान’ का आगाज, केंद्रीय मंत्री बोले- बंजर हो रही धरती, प्राकृतिक खेती अपनाएं

alwar khet bachao abhiyan
अलवर

अलवर: OLX पर कार बेचने के नाम पर लूट करने वाले 5 बदमाशों को 10-10 साल की जेल

alwar court
समाचार

Alwar Road Accident: अलवर में दो दर्दनाक सड़क हादसे, ट्रोले और टेंपो की टक्कर से युवक व बुजुर्ग महिला की मौत

Alwar Road Accident
अलवर

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी जारी, कचरे के ढेर से जनता बेहाल

rajgarh alwar safai karmi
अलवर

आबकारी विभाग का एक्शन, युवतियों से शराब परोसवाने वाले 3 बीयर बार सील

alwar beer bar
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.