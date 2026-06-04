Alwar: अब असम राइफल्स के जवान जल्द ही चखेंगे सकेंगे मिल्क केक का स्वाद

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में असम राइफल्स के ब्रिगेडियर जनरल तथा राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफआई) के चेयरमैन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत असम राइफल्स की विभिन्न बटालियनों को सरस डेयरी के उत्पाद एनसीडीएफआई के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। सरस डेयरी अलवर के प्रबंध निदेशक राकेश विजय ने बताया कि इस समझौते से न केवल सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी, बल्कि राजस्थान के डेयरी उत्पादों की पहुंच भी देश के दूरदराज क्षेत्रों तक और मजबूत होगी।