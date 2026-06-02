Alwar Traffic Police: नियम तोड़ने वालों के चालान, बात मानने वालों को मिला नींबू पानी

इस अभियान के दौरान पुलिस का एक अनोखा और मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। गर्मी के इस मौसम में जो वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोककर सम्मानित किया। पुलिसकर्मियों ने इन जिम्मेदार नागरिकों को तपती धूप से राहत देने के लिए ठंडा और नींबू पानी पिलाया। पुलिस से मिले इस सरप्राइज और ठंडे पेय को पीकर वाहन चालकों के चेहरे खिल उठे। इसके साथ ही, चौराहे पर आने-जाने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े अहम नियमों की जानकारी दी गई और जागरूकता बढ़ाने के लिए जगह-जगह पोस्टर व बैनर भी लगाए गए।