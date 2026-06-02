नालों की सफाई में भ्रष्टाचार, हर साल एक करोड़ रुपए खर्च, फिर भी गंदगी से अटे

मानसून की दस्तक से पहले जैसा हाल शहर के नालों का नजर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि इस बार भी शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूब जाएंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी पिछले सालों में हुई जलभराव की समस्या से सबक नहीं ले रहे। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए इनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। इनकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम बारिश को झेलने के लिए तैयार नहीं है। नालों की सफाई नहीं हो पाई है। सर्वाधिक जलभराव वाले इलाके स्वर्ग रोड, गायत्री मंदिर मार्ग, गोपाल टॉकीज मार्ग व चूड़ी मार्केट फिर से तालाब का रूप लेंगे।