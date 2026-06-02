Alwar Crime: पूर्व पालिकाध्यक्ष के देवर पर पैरा कमांडो की पत्नी से जबरदस्ती करने और मारपीट करके कपड़े फाड़ने का आरोप

पुलिस ने आरोपी पूरणमल उर्फ बलिराम सैनी को पकड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। थानाधिकारी अजीत बड़सरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सबसे पहले उसके घर पर दबिश दी जहां मुख्य दरवाजा बंद था जिस पर ताला लगा हुआ मिला। पुलिस को पहले से ही आशंका थी कि आरोपी घर के अंदर छिपा हो सकता है इसलिए उन्होंने पूरे क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी और आसपास के संभावित भागने के रास्तों पर भी नजर रखी। स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने एहतियातन घर की बिजली सप्लाई बाहर से बंद कर दी ताकि आरोपी बाहर निकलने पर मजबूर हो सके। इसके बाद पुलिस टीम कुछ समय के लिए वहां से हट गई ताकि आरोपी को ये भ्रम रहे कि अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।