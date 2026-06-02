जयपुर में लुटेरी दुल्हन का खेल! शादी के 8वें दिन पति को स्टेशन पर छोड़ गहने-नकदी लेकर हुई फरार

करधनी थाना पुलिस के अनुसार कालवाड़ रोड निवासी 42 वर्षीय पीड़ित की जनवरी-2026 में आगरा में विक्की पंडित, राकेश और एक महिला से मुलाकात हुई थी। आरोपियों ने उसकी शादी करवाने का भरोसा देकर गरीब परिवार की लड़की का हवाला दिया और 1.50 रुपए लाख ले लिए। पीड़ित ने दुल्हन के लिए 3 लाख रुपए के गहने व मोबाइल खरीदा और 16 जनवरी को आगरा में कोर्ट प्रक्रिया से शादी कर ली।

इसके बाद 20 जनवरी को दुल्हन जयपुर आकर रहने लगी। ससुराल में भी उसका व्यवहार असामान्य रहा लेकिन नवविवाहिता ने इसे नई जगह में एडजस्ट होने का बहाना बनाकर टाल दिया। ससुराल वालों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। सप्ताहभर तो सबकुछ ठीक रहा लेकिन उसके बाद नवविवाहिता अपने मायके जाने की जिद करने लगी। जिस पर पीड़ित उसे लेकर जयपुर से रवाना हुआ।