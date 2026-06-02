2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में लुटेरी दुल्हन का खेल! शादी के 8वें दिन पति को स्टेशन पर छोड़ गहने-नकदी लेकर हुई फरार

Jaipur Bride Fraud Case: जयपुर शहर में लुटेरी दुल्हन गिरोह का एक और मामला सामने आया है। शादी के महज 8 दिन बाद एक मायके जाने का बहाना कर दुल्हन अपने पति को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गई और घर से करीब 3.50 लाख रुपए के गहने व नकदी समेट ले गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jun 02, 2026

Marriage Scam Rajasthan

Marriage Scam Rajasthan,photo AI

Jaipur Bride Fraud Case: जयपुर शहर में लुटेरी दुल्हन गिरोह का एक और मामला सामने आया है। शादी के महज 8 दिन बाद एक मायके जाने का बहाना कर दुल्हन अपने पति को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गई और घर से करीब 3.50 लाख रुपए के गहने व नकदी समेट ले गई। पीड़ित जब जयपुर लौटा तो उसे धोखाधड़ी का पता चला। इस संबंध में पीड़ित ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस अब बिचौलियों और लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गई है।

यह है पूरा मामला

करधनी थाना पुलिस के अनुसार कालवाड़ रोड निवासी 42 वर्षीय पीड़ित की जनवरी-2026 में आगरा में विक्की पंडित, राकेश और एक महिला से मुलाकात हुई थी। आरोपियों ने उसकी शादी करवाने का भरोसा देकर गरीब परिवार की लड़की का हवाला दिया और 1.50 रुपए लाख ले लिए। पीड़ित ने दुल्हन के लिए 3 लाख रुपए के गहने व मोबाइल खरीदा और 16 जनवरी को आगरा में कोर्ट प्रक्रिया से शादी कर ली।
इसके बाद 20 जनवरी को दुल्हन जयपुर आकर रहने लगी। ससुराल में भी उसका व्यवहार असामान्य रहा लेकिन नवविवाहिता ने इसे नई जगह में एडजस्ट होने का बहाना बनाकर टाल दिया। ससुराल वालों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। सप्ताहभर तो सबकुछ ठीक रहा लेकिन उसके बाद नवविवाहिता अपने मायके जाने की जिद करने लगी। जिस पर पीड़ित उसे लेकर जयपुर से रवाना हुआ।

पानी लाने भेजा और हो गई फरार

शादी के आठ दिन बाद दुल्हन ने मायके जाने की इच्छा जताई। 29 जनवरी को दोनों ट्रेन से आगरा पहुंचे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरकर दुल्हन ने पति को पानी लाने भेजा और मौका पाकर फरार हो गई। पीड़ित ने पत्नी के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो फोन बंद मिला। जयपुर आकर देखा तो अलमारी से 3 लाख रुपए के गहने और 50 हजार की नकदी भी गायब मिली।

शादी करवाने वाले बिचौलियों के नंबर भी बंद हैं। पीड़ित ने पहले तो खुद के स्तर पर बिचौलियों से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क तो दूर शादी से पूर्व मुलाकात वाले स्थानों से बिचौलिए भी फरार हो गए। पीड़ित ने अब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। करधनी थाना पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को दबोचने के लिए स्पेशल टीम गठित की है।

Rajasthan Police Alert: AI वॉइस क्लोनिंग ठगी का नया खतरनाक तरीका, आवाज की पुष्टि बिना न भेजें पैसे

ये भी पढ़ें
Voice Cloning Fraud Rajasthan: पुलिस का अलर्ट, AI से आवाज क्लोन कर रच रहे साइबर ठगी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 07:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में लुटेरी दुल्हन का खेल! शादी के 8वें दिन पति को स्टेशन पर छोड़ गहने-नकदी लेकर हुई फरार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Cyber ​​Police Advisory: मोबाइल खरीदने से पहले KYM से कर लें जांच, चोरी का निकला तो जाना पड़ सकता है जेल

Mobile
जयपुर

Rajya Sabha Elections : राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, राजस्थान में भाजपा व कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

Rajya Sabha elections process start Rajasthan BJP Congress did not reveal Candidates Name
जयपुर

ट्रेन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, घटा किराया, जयपुर मंडल की 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें हुईं नियमित

Daily Demu Train And Jaipur MP Manju Sharma
जयपुर

खुशखबरी: राजस्थान के गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, 151 KM रोड के लिए सरकार खर्च करेगी 68 करोड़

Rajasthan Road Development
जयपुर

Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा प्लान, राजस्थान में बनेंगे 132 जोन, खत्म हो जाएगा घरेलू गैस सिलेंडर सिस्टम

jaipur news
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.