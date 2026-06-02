Alwar Road Project: राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ को बड़ी सौगात, 10 करोड़ से चमकेंगी 19 सड़कें

इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों को आपस में जोड़ने वाली कई अन्य सड़कों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एमडीआर 151 से सीहरा का बास कल्याणपुरा तक 1 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 35.50 लाख रुपये की मंजूरी मिली है।



वहीं, भूलेरी से जामडोली तक बनने वाली 2 किलोमीटर की सड़क पर 54.50 लाख रुपये और माचाड़ी पाटन सड़क से मानपुरा सड़क वाया पाटन का बास तक 2 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 59.50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही, पाटन से गुगडोद तक जाने वाली 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी 54.50 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।