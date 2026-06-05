Rajasthan: पुश्तैनी जमीन पर कार्रवाई से भड़के BJP नेता, XEN को दी धमकी, बोले ‘देख लूंगा’, अतिक्रमण हटाने आई थी टीम

बारां. नगर परिषद के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल की बरड़िया बालाजी मंदिर के समीप स्थित पुश्तैनी कब्जाशुदा जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा हो गया। भाजपा नेता शाक्यवाल और अतिक्रमण हटाने की अगुवाई करने पहुंचे नगर परिषद के एक्सइएन भुवनेश मीणा के बीच जमकर गर्मागर्मी हुई, इस दौरान भाजपा नेता शाक्यवाल आपा खो बैठे और एक्सइएन को देख लेने-मारने की धमकी दी गई। बिना पूर्व नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए वे खूब बिफरे। यहां देर तक हंगामा चला, बाद में और पुलिस जाप्ता भी बुला लिया गया था, भाजपा के कुछ नेता भी पहुंच गए। आगे की कार्रवाई को रोकते हुए परिषद का लवाजमा यहां से चला गया। जानकारी के अनुसार बरडि़या बालाजी के समीप दिलीप शाक्यवाल की पुश्तैनी कब्जाशुदा जमीन है।