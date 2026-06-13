13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan Weather Forecast: 14 से 18 जून तक आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान के 23 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौसम विभाग ने 14 से 18 जून तक राजस्थान के कई जिलों में आंधी, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jun 13, 2026

Rajasthan Rain

हाड़ौती में रात को हुई बारिश का फोटो: पत्रिका

Metrological Department Weather Report: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आंधी-बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। प्री-मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है। वहीं मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं कल के लिए 23 जिलों में मेघगर्जन-वज्रपात-आंधी और कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक परिसंचरण तंत्र के रूप में हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाओं के साथ नमी की आपूर्ति हो रही है। इनके असर से पिछले 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक 50 मिमी बारिश सीकर के दांतारामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं 13 जून को भी बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आंधी (60-70 Kmph) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना भी बनी हुई है। जिसके बाद बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी (40-60 Kmph) बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है

14 जून को इन 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 14 जून के लिए अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी और श्रीगंगनगर में मेघगर्जन, वज्रपात, 40-50KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने की सम्भावना है। वहीं जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

18 जून तक है आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 13 से 15 जून तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 16 से 18 जून तक सिर्फ जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने और आंधी चलने की संभावना जताई है।

15 जून को 21 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 15 जून को श्रीगंगानगर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, बीकानेर, उदयपुर, टोंक, सीकर, सलूंबर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, ब्यावर, बारां, बांसवाड़ा और अजमेर में मेघगर्जन, वज्रपात, 40-50KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।

जालोर-बागरा फोरलेन पर 6 एक्सीडेंटल जोन, हादसे रोकने को रोड चौड़ा किया, किनारों से नहीं हटे बिजली पोल

ये भी पढ़ें
Bagra fourlane project

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan Weather Forecast: 14 से 18 जून तक आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान के 23 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran Crime: चोरों ने पहले खाई आम-रोटी, फिर 10 लाख के जेवर-नकदी के साथ कपड़े-डॉक्यूमेंट लेकर फरार, मामला दर्ज

Baran Theft Case
बारां

Rajasthan Murder Case: 3 बच्चों के पिता ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, फिर सिर पकड़कर शव के पास बैठा रहा

Baran Murder Case Husband Killed Wife
बारां

Rajasthan: पुश्तैनी जमीन पर कार्रवाई से भड़के BJP नेता, XEN को दी धमकी, बोले ‘देख लूंगा’, अतिक्रमण हटाने आई थी टीम

Baran Municipal Council Action
बारां

Baran Mandi: लहसुन की बंपर आवक, रोजाना 10000 कट्टो की हो रही नीलामी, बिहार-बंगाल समेत देशभर को पसंद आ रही क्वालिटी

Garlic Bumper Arrival In Baran Mandi
बारां

Rajasthan: पुलिस के ऑपरेशन वज्र प्रहार में मकान-प्लॉट, गाड़ियों समेत तस्कर की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज

NDPS case Baran
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.