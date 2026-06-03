Rajasthan: पुलिस के ऑपरेशन वज्र प्रहार में मकान-प्लॉट, गाड़ियों समेत तस्कर की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज

बारां पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि इस मामले में तकनीकी जांच और बैंक ट्रांजैक्शन की गहन पड़ताल के बाद यह संपत्तियां चिन्हित की गईं। सारथल थाना क्षेत्र के डोकरी खोह निवासी बिरमचंद लोधा (31) तथा उसकी पत्नी फूलाबाई, छोटे भाई राहुल और राहुल की पत्नी भावना के नाम पर अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज किया गया है। संपत्ति का मुल्य 3 करोड़ 92 लाख 81 हजार 111 रुपए आंका गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थ कारोबार पर लगाम लगाने के लिए की गई है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।