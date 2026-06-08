Rajasthan Murder Case: 3 बच्चों के पिता ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, फिर सिर पकड़कर शव के पास बैठा रहा

ग्रामीणों के अनुसार धर्मराज और उसकी पत्नी कुछ समय पहले तक जयपुर में मजदूरी करते थे। करीब एक महीने पहले ही दोनों अपने गांव बारां जिले के नारेड़ा लौटे थे और तब से यहीं रह रहे थे। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। मृतका के भाई ने सारथल थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।