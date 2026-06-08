सीकर में सामूहिक धर्मांतरण: बेटी के जन्मदिन के बहाने लोगों को बुलाया, फिर ब्रेनवॉश कर दिया मोटी रकम का लालच

रिपोर्ट में कमलेश ने बताया कि 5 जून को उनके बड़े भाई सुरेश ने बेटी का जन्मदिन समारोह आयोजित किया। उसमें सभी परिजनों व रिश्तेदारों सहित बाहर से अशोक रैगर, उसकी पत्नी सोनिया, विमला, रोशन व उसकी पत्नी मोनिका, द्रोपदी आदि भी पहुंचे। इनमें से अशोक और उसकी पत्नी सोनिया ने सभी लोगों को एकत्रित कर नीचे बिठा दिया। फिर हाथ में क्रॉस का निशान लेकर हिंदू धर्म की बुराई करते हुए इसाई धर्म की अच्छाई बताने लगे। उन्होंने सबका ब्रेनवॉश कर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया और अंत में प्रार्थना भी करवाई।