Sikar: 3 नाबालिग बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, सिलिकोसिस से गई जान, कुछ महीने पहले ही हुई थी 2 सगे भाइयों की मौत

ग्रामीणों के अनुसार अकेले सीकर के स्यालोदड़ा गांव में ही इस बीमारी से कई लोगों की जान जा चुकी है। कुछ माह पहले एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की भी सिलिकोसिस से मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि मनोज ने सिलिकोसिस पीड़ित के रूप में सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था लेकिन चिकित्सा विभाग ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया। जबकि निजी अस्पताल की जांच में उसे सिलिकोसिस से पीड़ित बताया गया था। इसके बाद उसने मेडिकल बोर्ड से दोबारा परीक्षण के लिए आवेदन किया था जो अभी तक लंबित था। मनोज ने 18 जून को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों के साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। सहायता मिलने की उम्मीद के बीच बुधवार शाम मनोज ने दम तोड़ दिया।