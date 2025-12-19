Rajasthan: कुल्हाड़ी के एक ही वार में उड़ा दी पति की गर्दन… फिर चिल्लाई: काट दिया और कुएं में कूद गई

चित्तौड़गढ़। रावतभाटा उपखंड के तमलाव गांव में शुक्रवार सुबह पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। कुल्हाड़ी का वार इतना जबरदस्त था कि एक ही वार में गर्दन से धड़ अलग हो गई। वारदात के बाद महिला भागकर समीप के कुएं में कूद गई, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।