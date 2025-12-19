Rajasthan: कुल्हाड़ी के एक ही वार में उड़ा दी पति की गर्दन… फिर चिल्लाई: काट दिया और कुएं में कूद गई

फोटो पत्रिका
चित्तौड़गढ़। रावतभाटा उपखंड के तमलाव गांव में शुक्रवार सुबह पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। कुल्हाड़ी का वार इतना जबरदस्त था कि एक ही वार में गर्दन से धड़ अलग हो गई। वारदात के बाद महिला भागकर समीप के कुएं में कूद गई, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
पुलिस आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक का नाम मोहन गुर्जर( 45) है। जिसकी पत्नी लाड़बाई (40) ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लाड़बाई मानसिक रूप से कमजोर है। उसका कई दिनों से इलाज चल रहा है।
पति की हत्या के बाद आरोपी पत्नी घर के बाहर आकर काट दिया-काट दिया चिल्लाई और फिर भागकर घर से 500 मीटर दूर कुएं में कूद गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला।
वारदात के समय मृतक का बड़ा बेटा सुनील (17) घर में मौजूद था। अचानक हुई घटना से वह सहम गया और रोता-बिलखता घर के बाहर आया। मृतक बकरियां चराने का काम करता था। छोटा बेटा अर्जुन (11) भी पिता के साथ बकरी चराने का काम करता है।
पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा ने बताया कि लाडबाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कारण और परिस्थितियों की जांच जारी है। मौके पर इन्वेस्टीगेशन टीम ने साक्ष्य जुटाए है।
