सांवलियाजी को आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर किया भेंट, समर्थक ने निर्दलीय विधायक के जीतने की मांगी थी मन्नत

चित्तौड़गढ़। निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या के समर्थक किसान रामेश्वर गुर्जर ने विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की मन्नत पूरी होने पर सोमवार को सांवलियाजी मंदिर में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर भेंट किया। किसान रामेश्वर गुर्जर करीब एक किलोमीटर तक दंडवत यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे और भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में ढोक लगाई। इस दौरान विधायक चंद्रभान आक्या भी उनके साथ मौजूद थे।
रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव में आक्या का भाजपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय लड़ना और जीतना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए उन्होंने आक्या की जीत पर दंडवत यात्रा करने का संकल्प लिया था। जीत के 2 साल बाद उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। इस अवसर पर समर्थकों ने मंदिर परिसर में तौल समारोह का भी आयोजन किया।
विधायक चंद्रभान आक्या को उनके वजन के अनुरूप करीब 95 किलो सिक्कों से तौला गया। ये सभी सिक्के बाद में सांवलियाजी के भंडार में भेंट कर दिए गए। विधायक आक्या ने इसे जनता की आस्था और विश्वास की ताकत बताया और कहा कि वह क्षेत्र का विकास कर जनता का कर्ज चुकाएंगे। इस दौरान 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और भक्तों को प्रसादी वितरित की गई।
