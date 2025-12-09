9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

सांवलियाजी को आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर किया भेंट, समर्थक ने निर्दलीय विधायक के जीतने की मांगी थी मन्नत

निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या के समर्थक किसान रामेश्वर गुर्जर ने विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की मन्नत पूरी होने पर सोमवार को सांवलियाजी मंदिर में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर भेंट किया।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Dec 09, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

चित्तौड़गढ़। निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या के समर्थक किसान रामेश्वर गुर्जर ने विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की मन्नत पूरी होने पर सोमवार को सांवलियाजी मंदिर में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर भेंट किया। किसान रामेश्वर गुर्जर करीब एक किलोमीटर तक दंडवत यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे और भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में ढोक लगाई। इस दौरान विधायक चंद्रभान आक्या भी उनके साथ मौजूद थे।

रामेश्वर गुर्जर ने बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव में आक्या का भाजपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय लड़ना और जीतना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए उन्होंने आक्या की जीत पर दंडवत यात्रा करने का संकल्प लिया था। जीत के 2 साल बाद उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। इस अवसर पर समर्थकों ने मंदिर परिसर में तौल समारोह का भी आयोजन किया।

विधायक चंद्रभान आक्या को उनके वजन के अनुरूप करीब 95 किलो सिक्कों से तौला गया। ये सभी सिक्के बाद में सांवलियाजी के भंडार में भेंट कर दिए गए। विधायक आक्या ने इसे जनता की आस्था और विश्वास की ताकत बताया और कहा कि वह क्षेत्र का विकास कर जनता का कर्ज चुकाएंगे। इस दौरान 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और भक्तों को प्रसादी वितरित की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / सांवलियाजी को आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर किया भेंट, समर्थक ने निर्दलीय विधायक के जीतने की मांगी थी मन्नत

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, मदद करने गए चार लोगों की मौत, सात घायल

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: शोकसभा में फायरिंग की गूंज, चचेरे भाई ने सबक सिखाने के लिए भाई पर बरसाईं गोलियां

चित्तौड़गढ़

राजस्थान में ED की बड़ी कार्रवाई: हिस्ट्रीशीटर की दुबई में 40 लग्जरी कार किराए पर, छापेमारी में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

ED-Action
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: टैक्स रिफंड के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, फिशिंग लिंक से बैंक खाते खाली, अलर्ट जारी

चित्तौड़गढ़

Winter Vacation in School : राजस्थान में कब से होंगे शीतकालीन अवकाश, जानिए

Rajasthan School Winter Vacation start When Know
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.