सांवलियाजी को आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर किया भेंट, समर्थक ने निर्दलीय विधायक के जीतने की मांगी थी मन्नत

विधायक चंद्रभान आक्या को उनके वजन के अनुरूप करीब 95 किलो सिक्कों से तौला गया। ये सभी सिक्के बाद में सांवलियाजी के भंडार में भेंट कर दिए गए। विधायक आक्या ने इसे जनता की आस्था और विश्वास की ताकत बताया और कहा कि वह क्षेत्र का विकास कर जनता का कर्ज चुकाएंगे। इस दौरान 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और भक्तों को प्रसादी वितरित की गई।