Chittorgarh: ऑटो रिक्शा के नंबर पर कार रजिस्टर्ड, फर्जी दस्तावेज से बैकलॉग में कराई एंट्री दर्ज, केस दर्ज

परिवहन निरीक्षक किशनलाल तेली की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने राजेश कुमार व रूप सिंह नामक दो आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस प्रकरण में लिखा है कि वाहन संख्या आरएस- एच- 0656 का प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा कार्यालय हाजा चितौड़गढ़ में ऑनलाईन पंजीयन रिकार्ड के अनुसार जीप होकर राजेश कुमार पुत्र गणपत निवासी कुंभानगर चितौड़गढ़ है। जबकि प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा कार्यालय चितौड़गढ़ में संधारित मूल रिकार्ड के अनुसार उक्त वाहन ऑटोरिक्शा होकर दलीचंद पुत्र छोगालाल निवासी सदर बाजार चितौड़गढ़ के नाम दर्ज है।