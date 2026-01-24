Rajasthan Crime: प्रिया से भी खूंखार है हनुमान प्रसाद की पूर्व प्रेमिका, एक रात में छीन ली थी 5 लोगों की जिंदगी

हनुमान प्रसाद और उसकी पूर्व प्रेमिका (फाइल फोटो)
जयपुर। हनुमान प्रसाद की जिंदगी से जुड़ी सबसे खौफनाक कड़ी उसकी पूर्व प्रेमिका संतोष उर्फ संध्या है, जिसने प्रेम के नाम पर ऐसा अपराध रचा कि एक ही रात में पांच जिंदगियां खत्म हो गईं। यह मामला सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित नरसंहार की मिसाल बन गया, जिसमें एक मां ने अपने बच्चों और पति की हत्या करवा दी।
संतोष उर्फ संध्या ताइक्वांडो की खिलाड़ी थी और तीन बच्चों की मां थी। उसकी दोस्ती अलवर के बड़ौदामेव निवासी हनुमान प्रसाद उर्फ जैक से हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। जब इस रिश्ते की भनक संतोष के पति बनवारी और बड़े बेटे को लगी तो घर में विरोध शुरू हो गया। रोज-रोज के झगड़ों और बढ़ते दबाव के बीच संतोष ने तय कर लिया कि वह अपने रास्ते की हर रुकावट खत्म कर देगी। वह हनुमान से शादी करना चाहती थी और पति व बच्चों को अपने भविष्य में बाधा मान चुकी थी।
संतोष ने पहले हनुमान को हत्या के लिए उकसाया। शुरुआती हिचक के बाद हनुमान ने अपने आपराधिक परिचित कपिल और दीपक को इस साजिश में शामिल किया। पैसों में सौदा तय हुआ, हथियार खरीदे गए और हर कदम पहले से तय योजना के मुताबिक बढ़ा। हत्या वाली रात (2 अक्टूबर 2017) संतोष ने अपने पति और बच्चों को खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। आधी रात के बाद उसने घर की कुंडी खुली रखी और छत से इशारा कर हनुमान व उसके साथियों को बुलाया।
इसके बाद जो हुआ, वह इंसानियत को झकझोर देने वाला था। संतोष ने खुद कमरे में सो रहे पति और बच्चों की पहचान कराई। हनुमान ने सबसे पहले पति बनवारी की गला रेतकर हत्या की। फिर बड़े बेटे मोहित को बेरहमी से मारा गया, जिसने जागकर विरोध भी किया था। जमीन पर सो रहे दो छोटे बच्चों और बहन के बच्चे को भी चाकुओं से गोद दिया गया। एक ही घर में पांच लाशें बिछा दी गईं और आरोपी फरार हो गए। पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि पूरी वारदात में संतोष की भूमिका केंद्रीय थी, हालांकि वह पूछताछ के दौरान लंबे समय तक खुद को निर्दोष बताती रही।
हनुमान प्रसाद की पत्नी बन चुकी प्रिया सेठ भी एक जघन्य अपराध में दोषी है। उसने अपने प्रेमी दुष्यंत शर्मा की हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर जयपुर के आमेर क्षेत्र में फेंक दिया था। इस हनीट्रैप और हत्या के मामले में प्रिया आजीवन कारावास की सजा काट रही है। हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अब प्रिया हनुमान प्रसाद से शादी रचा चुकी है।
