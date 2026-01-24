Rajasthan Crime: प्रिया से भी खूंखार है हनुमान प्रसाद की पूर्व प्रेमिका, एक रात में छीन ली थी 5 लोगों की जिंदगी

इसके बाद जो हुआ, वह इंसानियत को झकझोर देने वाला था। संतोष ने खुद कमरे में सो रहे पति और बच्चों की पहचान कराई। हनुमान ने सबसे पहले पति बनवारी की गला रेतकर हत्या की। फिर बड़े बेटे मोहित को बेरहमी से मारा गया, जिसने जागकर विरोध भी किया था। जमीन पर सो रहे दो छोटे बच्चों और बहन के बच्चे को भी चाकुओं से गोद दिया गया। एक ही घर में पांच लाशें बिछा दी गईं और आरोपी फरार हो गए। पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि पूरी वारदात में संतोष की भूमिका केंद्रीय थी, हालांकि वह पूछताछ के दौरान लंबे समय तक खुद को निर्दोष बताती रही।