प्यार, कत्ल और कैद: कैसे जेल में करीब आए प्रिया और हनुमान? जानिए दोनों की प्रेम ‘कहानी’

जयपुर। जघन्य हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद को एक दूसरे से जेल में प्यार हुआ और अब दोनों ने शादी कर ली। दो कातिलों की ये प्रेम कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। प्रिया और हनुमान के अपराध अलग हैं, लेकिन दोनों की सजा एक (आजीवन कारावास) है।