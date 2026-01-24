Priya Seth Marriage: ‘लेडी किलर’ प्रिया सेठ बनी दुल्हन…हनुमान संग लिए 7 फेरे, अब आगे क्या?

शादी के दौरान दोनों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शादी समारोह में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और कुछ परिचित ही शामिल रहे। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इस खबर ने तेजी से चर्चा पकड़ ली है, क्योंकि प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों ही हत्या के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उनके विवाह को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसे अपराधियों को समाज में नए जीवन की शुरुआत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।