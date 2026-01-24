24 जनवरी 2026,

अलवर

Priya Seth Marriage: ‘लेडी किलर’ प्रिया सेठ बनी दुल्हन…हनुमान संग लिए 7 फेरे, अब आगे क्या?

Priya Seth Marriage: अलवर जिले के बड़ौदामेव कस्बे के होली चौक मोहल्ला निवासी हनुमान प्रसाद और पाली जिले की रहने वाली प्रिया सेठ शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने अलवर शहर के होटल में सात फेरे लिए। शादी समारोह में परिवार के अलावा नजदीकी रिश्तेदार ही मौजूद रहे।

अलवर

image

Arvind Rao

Jan 24, 2026

Priya Seth and Hanuman Prasad Marriage

Priya Seth and Hanuman Prasad Marriage (Patrika Photo)

Priya Seth and Hanuman Prasad Marriage: अलवर के बड़ौदामेव कस्बे में शुक्रवार को एक ऐसी शादी हुई, जिसने स्थानीय समाज में सनसनी फैला दी। जयपुर की खुली जेल में उम्रकैद की सजा काट रही प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद ने शादी कर ली है।

बता दें कि दोनों को हाईकोर्ट के निर्देश पर पैरोल मिल चुकी थी और इसी दौरान उन्होंने अलवर शहर के एक होटल में परिवार के सदस्यों और नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सात फेरे लिए। शादी के बाद दोनों को वापस जेल भेज दिया गया है, जहां वे अपनी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

दुष्यंत शर्मा मर्डर केस में दोषी

प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद का नाम देशभर में चर्चित हत्याकांडों से जुड़ा है। प्रिया सेठ जयपुर के दुष्यंत शर्मा मर्डर केस में दोषी ठहराई गई थी। पुलिस के अनुसार, प्रिया ने डेटिंग एप के जरिए दुष्यंत को फंसाया था और उसके बाद उसे अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा और साथी लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर बंधक बनाकर हत्या कर दी थी।

हत्या के बाद दुष्यंत की लाश को सूटकेस में बंद कर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया गया था। इस मामले में प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को 24 नवंबर 2023 को डीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

वहीं, हनुमान प्रसाद भी एक अलग हत्या मामले में दोषी है और जयपुर की खुली जेल में ही बंद था। हाईकोर्ट के निर्देश पर दोनों को पैरोल मिली थी। प्रिया के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पैरोल पर फैसला करने के लिए कमेटी को निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने प्रिया के रिप्रजेंटेशन को स्वीकार कर पैरोल मंजूर की थी। इसी क्रम में हनुमान प्रसाद को भी पैरोल मिली और दोनों ने मिलकर शादी का फैसला किया।

शादी के दौरान पुख्ता इंतजाम

शादी के दौरान दोनों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शादी समारोह में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और कुछ परिचित ही शामिल रहे। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इस खबर ने तेजी से चर्चा पकड़ ली है, क्योंकि प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों ही हत्या के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उनके विवाह को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसे अपराधियों को समाज में नए जीवन की शुरुआत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रेम-फरेब और कर्ज के लिए रची गई साजिश

पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिया सेठ ने 2018 में डेटिंग एप टिंडर के जरिए दुष्यंत शर्मा से संपर्क किया। दुष्यंत ने खुद को दिल्ली का अरबपति “विवान कोहली” बताकर प्रिया के साथ दोस्ती की। बाद में दोनों के बीच संबंध बढ़े और दुष्यंत प्रिया के साथ मिलने आया।

पुलिस के अनुसार, 2 मई 2018 को प्रिया ने दुष्यंत को मिलने बुलाया और उसे बजाज नगर स्थित अपने फ्लैट पर ले गई। वहां पहले से प्रिया का प्रेमी दीक्षांत और उसका साथी लक्ष्य मौजूद थे। तीनों ने दुष्यंत को बंधक बनाया और फिर उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी।

दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद ने 3 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में जमा कराए, लेकिन फिरौती की रकम मिलने के बावजूद आरोपियों ने दुष्यंत का गला घोंटकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने उसके चेहरे पर कई बार चाकू से वार भी किए। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर दिल्ली-बाइपास के पास फेंक दिया गया। बाद में पुलिस को सूचना मिली और आमेर थाना पुलिस ने रात में शव बरामद किया।

महंगे खर्चों को पूरा करना था मकसद

जांच में यह भी सामने आया कि प्रिया का मकसद महंगे खर्चों को पूरा करना था। उसने युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल किया और पैसे ऐंठे। प्रिया ने पुलिस को बयान दिया था कि वह डेटिंग ऐप के जरिए अमीर युवकों को फंसाती और फिर उनसे पैसे मांगती थी। उसके साथ रहने वाले दीक्षांत और लक्ष्य भी इस योजना में शामिल थे।

प्रिया सेठ का परिवार और पढ़ाई

प्रिया सेठ पाली जिले के फालना की रहने वाली है। उसके पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे और मां भी टीचर थीं। परिवार में एक भाई और एक बहन है। पढ़ाई में प्रिया काफी तेज थी। दसवीं में 82 प्रतिशत और बारहवीं में 78 प्रतिशत अंक लाने के बाद परिवार ने उसे प्रोफेसर बनाने की योजना बनाई। 2011 में प्रिया जयपुर पढ़ाई के लिए आई थी और शुरू में एक रिश्तेदार के घर रही। उसने मानसरोवर के एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया।

लेकिन कुछ समय बाद पढ़ाई से ध्यान हट गया और वह गलत रास्ते पर उतर गई। उसने अमीर युवकों को अपने आकर्षण के जाल में फंसाना शुरू किया। बाद में प्रिया ने एक वेबसाइट भी बनाई और कई युवकों को जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठे। वह महंगी लाइफस्टाइल के लिए दिल्ली-नोएडा भी जाती थी और जयपुर में महंगे फ्लैट में रहती थी।

24 Jan 2026 10:47 am

24 Jan 2026 10:46 am

