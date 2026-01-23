Rajasthan Crime : हवस में एक के बाद एक होती गई हत्या… ‘प्रिया-हनुमान’ की शादी के पीछे की कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद (फाइल फोटो)
जयपुर। प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद की आज अलवर जिले में शादी हो रही है, जिसके बारे में तो सभी को पता है। लेकिन उसके पहले हवस में जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, उसको जानने के बाद आपके रोंगेटे खड़े हो जाएंगे। इनकी प्रेम कहानी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, जहां एक के बाद एक संगीन अपराध की घटनाएं हुईं।
सिलसिलेवार घटनाओं की शुरुआत प्रिया सेठ से करते हैं। दरअसल, दुल्हन बनने जा रही पाली की रहने वाली प्रिया सेठ का पहला प्रेमी दीक्षांत कामरा साल 2018 के दौरान बड़े लोन में चला गया था, जिसको उबारने के लिए प्रिया ने एक साजिश रची। इसके लिए उसने डेटिंग एप का सहारा लिया और जयपुर के झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा को हनीट्रैप में फंसाया। प्रिया को उम्मीद थी कि दुष्यंत शर्मा के पिता से बड़ी रकम वसूल की जा सकती है।
इसके लिए प्रिया सेठ ने साल 2018 में दुष्यंत को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। इसके बाद उसको किडनैप कर लिया। अपने इस नए प्रेमी को छोड़ने के बदले उसके पिता से पैसों की मांग करने लगी। इस पूरे खेल में प्रिया ने अपने पुराने प्रेमी दीक्षांत कामरा को भी शामिल किया था। दूसरी तरफ पैसा नहीं मिलने पर नए प्रेमी की प्रिया ने हत्या कर आमेर क्षेत्र में सूटकेस में भरकर फेंक दिया। इसके बाद भी वह उसके पिता से पैसों की मांग करती रही। आखिरकार प्रिया को पैसा नहीं मिला और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
इस वारदात में प्रिया का पहला प्रेमी दीक्षांत कामरा भी जेल में है। वहीं प्रिया ओपन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही है। इस बीच प्रिया की नजदीकी ओपन जेल में हनुमान प्रसाद से बढ़ गई। हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद दोनों आज अलवर जिले में हनुमान प्रसाद के पैतृक घर पर शादी रचाने जा रहे हैं।
अब बात हनुमान प्रसाद की भी कर लेते हैं, जिसने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति और तीन बच्चों समेत 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसी मामले में हनुमान प्रसाद भी उसी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें प्रिया सजा काट रही है।
दरअसल, हनुमान प्रसाद को एक शादीशुदा महिला संतोष उर्फ संध्या से प्यार था, जो तीन बच्चों की मां थी। इसकी जानकारी जब महिला के पति बनवारी को हुई तो उसने विरोध जताया। मामला खुलने के बाद हनुमान प्रसाद ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति बनवारी को रास्ते से हटाने का फैसला किया। आखिरकार दोनों ने मिलकर बनवारी, तीनों बच्चों और पास में सो रहे संध्या के बहन के एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड में दो अन्य अपराधियों को भी शामिल किया गया था।
हत्या के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस मामले में हनुमान प्रसाद ओपन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वहीं उसकी शादीशुदा प्रेमिका संतोष उर्फ संध्या भी जेल में है। ओपन जेल में रहने के दौरान हनुमान प्रसाद की नजदीकी प्रिया सेठ से हो गई, जिसके साथ अब हनुमान प्रसाद शादी के बंधन में बंधने जा रहा है।
हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद प्रिया और हनुमान प्रसाद अपनी शादी की रस्मों में व्यस्त हैं। गुरुवार को अलवर जिले के बड़ौदामेव कस्बा के होली चौक मोहल्ला स्थित हनुमान प्रसाद के घर में चाक-भात की रस्में पूरी की गईं। इससे एक दिन पूर्व बुधवार को लग्न की रस्म पूरी हुई। हनुमान प्रसाद के पिता प्रेम सिंह चौधरी और मां चंद्रकला देवी इसी घर में रहते हैं। दुल्हन प्रिया सेठ पाली जिले के फालना क्षेत्र की रहने वाली है।
