Rajasthan Crime : हवस में एक के बाद एक होती गई हत्या… ‘प्रिया-हनुमान’ की शादी के पीछे की कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

इसके लिए प्रिया सेठ ने साल 2018 में दुष्यंत को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। इसके बाद उसको किडनैप कर लिया। अपने इस नए प्रेमी को छोड़ने के बदले उसके पिता से पैसों की मांग करने लगी। इस पूरे खेल में प्रिया ने अपने पुराने प्रेमी दीक्षांत कामरा को भी शामिल किया था। दूसरी तरफ पैसा नहीं मिलने पर नए प्रेमी की प्रिया ने हत्या कर आमेर क्षेत्र में सूटकेस में भरकर फेंक दिया। इसके बाद भी वह उसके पिता से पैसों की मांग करती रही। आखिरकार प्रिया को पैसा नहीं मिला और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।