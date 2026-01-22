Rajasthan: जिस प्रेमी का कर्जा उतारने के लिए बनी कातिल, उसी प्रिया सेठ को जेल में मिला नया प्यार; अब शादी की तैयारी

प्रिया सेठ ने जयपुर के 28 वर्षीय दुष्यंत शर्मा को डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल में फंसाया था। दुष्यंत ने खुद को दिल्ली का अरबपति कारोबारी बताया था। ऐसे में दीक्षांत का कर्जा चुकाने के लिए प्रिया ने उसके साथ मिलकर दुष्यंत का अपहरण करके फिरौती के दस लाख रुपए लेने की योजना बनाई थी। आरोपियों ने 2 मई 2018 को दुष्यंत का अपहरण करके उसके पिता से तीन लाख रुपए फिरौती लेने के बाद हत्या कर दी थी।