Rajasthan: जिस प्रेमी का कर्जा उतारने के लिए बनी कातिल, उसी प्रिया सेठ को जेल में मिला नया प्यार; अब शादी की तैयारी

पुलिस गिरफ्त में आरोपी प्रिया सेठ। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान के सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, प्रिया उर्फ नेहा सेठ शादी करने जा रही है। इसके लिए प्रिया सेठ को 15 दिन की पैरोल मिली है। बता दें कि डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल बुनकर युवक की हत्या करने वाले प्रिया सेठ अभी आजीवन कारावास की सजा काट रही है।
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने प्रिया सेठ के रिप्रजेंटेशन को स्वीकार करते हुए 15 दिन की पैरोल मंजूर कर ली हैं। प्रिया के साथ ही कमेटी ने हत्या के दोषी हनुमान प्रसाद की भी पैरोल मंजूर की हैं। दोनों की ओर से अधिवक्ता विश्राम प्रजापत ने अदालत में पैरवी की। प्रिया और हनुमान जयपुर की खुली जेल में बंद हैं और दोनों आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
बता दें कि प्रिया सेठ ने अपने पूर्व प्रेमी दीक्षांत कामरा का कर्जा उतारने के लिए साल 2018 में दुष्यंत शर्मा की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन, अब प्रिया पुराने प्रेमी को छोड़कर नए प्रेमी हनुमान प्रसाद से शादी करने जा रही हैं। ये दोनों अब 23 जनवरी को अलवर जिले के बड़ौदामेव में शादी करेंगे।
पूछताछ में सामने आया था कि प्रिया सेठ सोशल मीडिया के जरिए अमीर लोगों को फंसाती थी और रुपए ऐंठकर भाग निकलती थी। उसे महंगे परफ्यूम और कपड़ों का शौक था। साथ ही हवाई जहाज में सफर करती थी। उसका एक माह का खर्च 1.50 लाख रुपए था। वह वर्ष 2012-13 से अनैतिक कामों में लिप्त थी।
प्रिया सेठ ने जयपुर के 28 वर्षीय दुष्यंत शर्मा को डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल में फंसाया था। दुष्यंत ने खुद को दिल्ली का अरबपति कारोबारी बताया था। ऐसे में दीक्षांत का कर्जा चुकाने के लिए प्रिया ने उसके साथ मिलकर दुष्यंत का अपहरण करके फिरौती के दस लाख रुपए लेने की योजना बनाई थी। आरोपियों ने 2 मई 2018 को दुष्यंत का अपहरण करके उसके पिता से तीन लाख रुपए फिरौती लेने के बाद हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद आरोपियों ने दुष्यंत का शव सूटकेस में भरा और आमेर की पहाड़ियों पर ले गए। जहां पर दुष्यंत के चेहरे पर चाकू से वार किए, ताकि शव की पहचान नही हो पाए। इसके बाद शव को फेंककर फरार हो गए। प्रिया का साथ उसके प्रेमी दीक्षांत और साथी लक्ष्य ने दिया था।
दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद ने 3 मई 2018 को झोटवाड़ा पुलिस थाने में प्रिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 3 मई की रात आमेर थाना क्षेत्र में दुष्यंत का शव मिला था। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने 4 मई को प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
