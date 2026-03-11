Rajasthan : अब 2 से ज्यादा बच्चे तो भी बन सकेंगे पार्षद-मेयर, बिल पारित, विपक्ष की मांग-भर्ती व सरकारी योजनाओं से भी हटे पाबंदी

इसी दौरान कांग्रेस के गोविन्द सिंह डोटासरा ने राजस्थान पत्रिका में मंगलवार को चुनाव लड़ने में छूट… भर्ती और संबल योजनाओं में रोक… शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर सरकार से सवाल किया कि क्या दो बच्चों की बाध्यता चुनाव के लिए हटाई जा रही है, क्या भर्ती और केंन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से भी यह शर्त हटाई जाएगी। कांग्रेस के नरेन्द्र बुड़ानियां और बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार ने भी यह मुद्दा उठाया।