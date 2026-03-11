11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: जयपुर बनेगा स्पोर्ट्स एजुकेशन हब; 101 करोड़ लागत से बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 150 स्थायी कोच होंगे भर्ती

Jaipur sports university: राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने के लिए जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद वि​श्वविद्यालय की सौगात जल्द मिलेगी। आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 11, 2026

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पत्रिका फाइल फोटो

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पत्रिका फाइल फोटो

Jaipur sports university: राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने के लिए जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद वि​श्वविद्यालय की सौगात जल्द मिलेगी। आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए करीब 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर ली गई है और वहां चारदीवारी का निर्माण भी शुरू हो चुका है।
विश्वविद्यालय की स्थापना पर 101 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य के लाखों युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

विधानसभा से विधेयक पारित

विधानसभा में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक-2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। युवा मामले एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी।मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में रहेगा। शुरुआत में प्रत्येक संभाग से एक-एक खेल महाविद्यालय को संबद्ध करने का प्रावधान रखा गया है।

यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों, खेल अकादमियों और अन्य राजकीय व निजी खेल संस्थानों को भी संबद्ध कर सकेगा। कुलगुरु की अध्यक्षता में प्रबंध बोर्ड गठित होगा। विश्वविद्यालय के लिए एक सलाहकार परिषद भी बनाई जाएगी। इसमें कुलाधिपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति अध्यक्ष होंगे।

खेल विज्ञान और तकनीक में भी मिलेगा प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी तथा स्कूल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थी अध्ययन, प्रशिक्षण और शोध के साथ नवाचार भी कर सकेंगे। इसके अलावा बायो-मैकेनिक्स, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेटा एनालिसिस, स्पोर्ट्स मेडिसिन और न्यूट्रिशन साइंस जैसे क्षेत्रों में भी करियर के अवसर उपलब्ध होंगे।

150 स्थायी खेल प्रशिक्षकों की होगी भर्ती

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में लगभग 150 स्थायी प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जबकि करीब 700 प्रशिक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाएंगे। खेल मंत्री ने बताया कि कोचों की भर्ती वर्ष 2012 के बाद पहली बार की जा रही है।

शूटिंग रेंज को रीको ने किया एडॉप्ट

खेल मंत्री ने बताया कि जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज को रीको ने एडॉप्ट किया है और सरकार का प्रयास है कि सीएसआर सहित अन्य माध्यमों से खेलों को लगातार प्रोत्साहन मिले। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार पिछले छह-सात वर्षों से लंबित हैं। इसके लिए समिति गठित कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

सचिवालय में LDC बनवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोपी ‘आलू’ अरेस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर-पुलिस अफसर बनकर देता झांसा
जयपुर
सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोपी 'आलू' अरेस्ट, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 08:23 am

Published on:

11 Mar 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जयपुर बनेगा स्पोर्ट्स एजुकेशन हब; 101 करोड़ लागत से बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 150 स्थायी कोच होंगे भर्ती

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vande Bharat Train : जोधपुर-जयपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की नई घोषणा

Jodhpur-Jaipur-Delhi Vande Bharat train Big news Railway Minister ashwini vaishnaw new announcement
जयपुर

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: जयपुर में यहां सभा, रैली, प्रदर्शनी, मेले पर रोक, हाईकोर्ट का फैसला यथावत

जनपथ,अंबेडकर सर्किल,अमरूदों का बाग क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम बैन, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan LPG Crisis : सिलेंडर के लिए अब 7 की जगह 10 दिन का इंतजार, इस बीच आया एक और नया आदेश

Rajasthan LPG Crisis Now waiting for cylinder for 10 days instead of 7 days Meanwhile another new order
जयपुर

JDA Good News: जयपुर में फ्री किड्स प्ले एरिया और जिम, द्रव्यवती नदी के किनारे बनेगा ‘एक्टिविटी जोन’

Entertainment Zone
जयपुर

सड़क नहीं, सियासत चौड़ी : विधानसभा में विधायक ने मुद्दा उठाया, जोशी बोले…काम हमने शुरू किया, भाजपा ने रोका

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.