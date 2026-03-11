Good News: जयपुर बनेगा स्पोर्ट्स एजुकेशन हब; 101 करोड़ लागत से बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 150 स्थायी कोच होंगे भर्ती

Jaipur sports university: राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने के लिए जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद वि​श्वविद्यालय की सौगात जल्द मिलेगी। आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए करीब 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर ली गई है और वहां चारदीवारी का निर्माण भी शुरू हो चुका है।

विश्वविद्यालय की स्थापना पर 101 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य के लाखों युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।