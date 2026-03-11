सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: जयपुर में यहां सभा, रैली, प्रदर्शनी, मेले पर रोक, हाईकोर्ट का फैसला यथावत

हाईकोर्ट ने अमरूदों का बाग में सभा के कारण ट्रैफिक जाम होने से अधिवक्ताओं व न्यायाधीशों के समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पाने व अस्पतालों तक एम्बुलेंस की आवाजाही प्रभावित होने के कारण 5 सितंबर 2018 को स्वतः संज्ञान लिया। साथ ही, आदेश दिया कि जयपुर स्थित अमरूदों का बाग तथा आसपास के क्षेत्रों में कार्यालय समय के दौरान किसी भी प्रकार की बैठक, रैली, प्रदर्शनी या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, अंबेडकर सर्कल से जुड़े मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक को न तो रोका जाएगा और न ही उसे अन्य मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा।