सड़क नहीं, सियासत चौड़ी : विधानसभा में विधायक ने मुद्दा उठाया, जोशी बोले…काम हमने शुरू किया, भाजपा ने रोका

जयपुर। जयसिंहपुरा खोर की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठा। उसके बाद इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया। पूर्व महेश जोशी ने इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए। हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने मुख्य सड़क की खराब स्थिति और बढ़ते ट्रैफिक दबाव का मुद्दा उठाते हुए चौड़ीकरण और आधारभूत सुधार की मांग की। इसके तुरंत बाद हवामहल के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री महेश जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान इसका निर्माण और चौड़ीकरण का काम शुरू करा दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसे रोक दिया गया।