11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सचिवालय में LDC बनवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोपी ‘आलू’ अरेस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर-पुलिस अफसर बनकर देता झांसा

Fake Appointment Letter Scam: जयपुर। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले एक साल से फरार चल रहा था और अपनी पहचान बदलकर लोगों को शिकार बनाता था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 11, 2026

सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोपी 'आलू' अरेस्ट, पत्रिका फोटो

सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोपी 'आलू' अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Fake Appointment Letter Scam: जयपुर। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले एक साल से फरार चल रहा था और अपनी पहचान बदलकर लोगों को शिकार बनाता था। आरोपी लोगों पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस अफसर बनकर रौब झाड़ता था। सचिवालय में एलडीसी बनाने के नाम पर आरोपी ने लोगों से लाखों रुपए ऐंठे थे।

यह है पूरा मामला

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरुण शर्मा उर्फ आलू, कागदीवाड़ा, ब्रह्मपुरी का निवासी है। उसके खिलाफ 17 फरवरी 2025 को सुभाष कुमार ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार, अरुण ने सचिवालय में एलडीसी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर सुभाष से 3.20 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। विश्वास जीतने के लिए उसने बाकायदा एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। ठगी का अहसास होने पर जब मामला दर्ज हुआ, तो आरोपी फरार हो गया।

बदलता था रूप, कई थानों में मामले दर्ज

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कभी ड्रग इंस्पेक्टर तो कभी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों पर रौब झाड़ता और उन्हें अपने झांसे में लेता था। उसके खिलाफ ब्रह्मपुरी, गलतागेट और नाहरगढ़ रोड थानों में धोखाधड़ी के कई प्रकरण पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि उसने फर्जी नियुक्ति पत्र कहां से तैयार करवाए और उसके गिरोह में अन्य कौन लोग शामिल हैं।

आरोपी पर पुलिस ने रखा इनाम

आरोपी अरुण शर्मा उर्फ आलू धोखाधड़ी के मामले दर्ज होने के बाद लंबे समय से फरार था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उस पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसके खिलाफ जयपुर शहर के कई थानों में धोखाधड़ी करने के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा में ‘भांग’ पर सियासी संग्राम: मंत्री दिलावर और जूली के बीच तीखी नोकझोंक
जयपुर
शिक्षामंत्री दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 06:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सचिवालय में LDC बनवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोपी ‘आलू’ अरेस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर-पुलिस अफसर बनकर देता झांसा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ranthambore Tiger Reserve में बढ़ा टेरेटरी का संकट, क्षमता से ज्यादा बाघों से बढ़ी संघर्ष की आशंका

Tiger
समाचार

राज्यसभा में गूंजा अरावली का मुद्दा , वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा, “गहलोत सरकार के समय अवैध खनन हो रहा था, हमने रोका”

Aravalli Mountain Range
समाचार

Village Development: जनसुझावों के आधार पर तैयार होंगे गांवों और वार्डों के मास्टर प्लान

जयपुर

रमजान में सेवा और भाईचारे का संदेश, बाजारों में बांट रहे राशन और इफ्तार किट

जयपुर

Rain Alert: हीटवेव के बाद अब राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आएगी आंधी और बारिश

Rajasthan Weather Alert, Rajasthan Rain Forecast, IMD Weather Warning Rajasthan, Western Disturbance Rajasthan, Rain and Hailstorm Rajasthan, Orange Alert Rajasthan Weather, Yellow Alert Rajasthan, Thunderstorm Warning Rajasthan, Rajasthan Weather Today, Heavy Rain Alert Rajasthan, Rajasthan Weather Update, IMD Nowcast Rajasthan, Rajasthan Farmers Crop Damage, Hailstorm News Rajasthan, Weather News Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.