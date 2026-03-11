सचिवालय में LDC बनवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोपी ‘आलू’ अरेस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर-पुलिस अफसर बनकर देता झांसा

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरुण शर्मा उर्फ आलू, कागदीवाड़ा, ब्रह्मपुरी का निवासी है। उसके खिलाफ 17 फरवरी 2025 को सुभाष कुमार ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार, अरुण ने सचिवालय में एलडीसी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर सुभाष से 3.20 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। विश्वास जीतने के लिए उसने बाकायदा एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। ठगी का अहसास होने पर जब मामला दर्ज हुआ, तो आरोपी फरार हो गया।