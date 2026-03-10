राजस्थान विधानसभा में ‘भांग’ पर सियासी संग्राम: मंत्री दिलावर और जूली के बीच तीखी नोकझोंक

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षकों की कमी दूर करने का सवाल उठाया तो दिलावर ने कहा कि कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां 10, 12 या 13 ही विद्यार्थी हैं। उसमें ये चाहते हैं कि वहां लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और अन्य शिक्षक लगाओ। ऐसा कैसे संभव है, जरूरत के अनुसार ही शिक्षक लगाए जाएंगे।

उन्होंने जोधपुर जिले के एक स्कूल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एक भी छात्र नहीं है। अगर ऐसे स्कूल बंद किए जाएं तो कहेंगे सरकार स्कूल बंद कर रही है। पता नहीं भांग खाकर ही स्कूल खोल दिए गए। इस पर सदन में कुछ देर हंगामा हुआ।