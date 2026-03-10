कुलिश जन्मशती पर्व: विकसित भारत चाहिए तो ये चार सूत्र आज भी हैं अहम

उन्होंने न केवल पश्चिम के अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया, बल्कि जन-शक्ति के सही इस्तेमाल की जरूरत भी बताई। उन्होंने लिखा, ‘आबादी की बढ़ोतरी गरीब मुल्कों में है और उसकी चिंता अमीर मुल्कों को सता रही है। गरीब देशों में आबादी का बढ़ना अच्छा नहीं है, यह सही बात है। प्रश्न यह है कि क्या संख्या ही देश का मापदंड है या मानव जीवन का निचोड़ है? हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय क्या हों और जनसंख्या का उपयोग किस तरह हो, यह भी एक सवाल है? ऐसा कोई उपाय देखने में नहीं आता, जिससे मनुष्य को स्वस्थ-सुचारू जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाए या उसके लिए प्रेरित किया जाए।’