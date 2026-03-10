Rajasthan Heatwave: राजस्थान में लू का तांडव, जयपुर में सबसे गर्म रात, इस दिन से मिलेगी राहत

मौसम केन्द्र के अनुसार, सोमवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। वहीं, पांच शहरों में दिन का तापमान 39 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। केन्द्र ने मंगलवार को भी लू की चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 37.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 7.6 डिग्री अधिक रहा।