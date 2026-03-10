Sports Coach Recruitment : राजस्थान में 140 स्थाई व 700 अस्थाई कोचों की होगी भर्ती, खेल मंत्री की बड़ी घोषणा

युवा मामले एवं खेल मंत्री राठौड़ प्रश्नकाल के दौरान विधायक यूनुस खान के पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार से डीडवाना खेल स्टेडियम के लिए एक करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी दी थी और वहां खेल सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था की गई थी। कोरोना काल में निगरानी के अभाव में स्टेडियम में तोड़फोड़ और विद्युत उपकरणों की चोरी की घटनाएं हुईं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यहां दो कार्य प्रगति पर हैं, जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।