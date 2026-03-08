International Women’s Day : डूंगरपुर की शांता पटेल ने जैविक खेती से बदली क्षेत्र की तकदीर, इस सब्जी से कर रही लाखों की कमाई

12वीं तक शिक्षित शांता पटेल की मेहनत की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। उन्हें बेस्ट महिला कृषक अवार्ड 'वाइब्रेंट गुजरात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिया गया था। उनके संघर्ष और सफलता पर आधे घंटे की विशेष डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और केंद्रीय कृषि मंत्रियों की ओर से भी उनके कार्य को सराहा जा चुका हैं।