होली पर अनूठी परंपरा: राजस्थान में यहां श्रद्धालु दहकते अंगारों पर नंगे पांव चले, मांगी मन्नत

मुख्य आयोजन स्थल होली चौक पर विशाल गड्ढे में लकड़ियों को जलाकर धधकते हुए अंगारों की एक लंबी क्यारी तैयार की गई थी। हवा के झोंकों के साथ उड़ती चिनगारियां और उठती भीषण लपटें साफ बता रही थीं कि मार्ग कितना कठिन है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने होली माता की प्रदक्षिणा की और विधि-विधान से श्रीफल अर्पित किया। इसके पश्चात, होली माता की जय के गगनभेदी उद्घोष के बीच, दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए एक-एक कर श्रद्धालु उन दहकते अंगारों के बीच से इस प्रकार निकले जैसे वे फूलों की क्यारी पर चल रहे हों।