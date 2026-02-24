Dungarpur : ‘मैं दुर्लभ पीला पलाश हूं, जीना चाहता हूं…’, जानिए इस अद्भुत पेड़ की दर्दभरी कहानी

मेरी रगों में वहीं जीवन दौड़ता है जो इस धरा की पहचान है। साल 2022 का वह दिन आज भी मुझे याद है, जब नेशनल-हाइवे 927 ए के विस्तार के लिए मशीनें मेरे पास तक पहुंच गई थीं। तब आप इंसानों ने ही मुहिम छेड़ी थी। आपने मुझे अपना माना, मुझे कटने से बचाया और मुझे संरक्षित घोषित किया। मदर ट्री के साथ ही एक तख्ती भी लगाई गई, उस वक्त लगा था कि अब मैं सुरक्षित हूं, मैं अपनी जड़ों को और गहरा फैला पाऊंगा।