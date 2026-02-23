Rajasthan Panchayat Elections : कौन बनेगा सरपंच? गांवों में बना चर्चा का हॉट टॉपिक, दावेदारों का भी अचानक बदला व्यवहार, जानें क्यों

चौपालों, खेत-खलिहानों, चौराहों की थड़ियों से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक “अबकी बार सरपंच कौन” की चर्चाएं आम हो गई हैं। सोशल मीडिया पर संभावित प्रत्याशी अपने पुराने विकास कार्यों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। वहीं, नए दावेदार पूर्व प्रतिनिधियों की कमियां गिनाकर बदलाव का दावा कर रहे हैं। डिजिटल टोली भी इस बार चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गई है।