खुशियां मातम में बदली, बहन की डोली उठने से पहले घर से निकली भाई की अर्थी, गांव में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही गढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जब मृतक की देह गांव पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। जिस घर में बहन की शादी की शहनाइयां बजनी थीं, वहां चीख-पुकार मच गई। गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।