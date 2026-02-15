डूंगरपुर में 1 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का खुलासा, मौज-शौक और लग्जरी लाइफ के लिए उड़ाए गहने

जानकारी के अनुसार पीड़ित प्रदीप कुमार पंड्या निवासी धम्बोला अपने परिवार के साथ गुजरात के मालपुर में रिश्तेदारी की शादी में गए हुए थे। घर की चाबी बड़े भाई को देकर सुबह रवाना हुए थे। शाम करीब 5:15 बजे लौटने पर घर के पीछे का लकड़ी का दरवाजा टूटा मिला तथा लोहे की जाली खुली हुई थी। अलमारी में रखे 47 तोला सोना और लगभग 6 किलो चांदी के आभूषण गायब थे। चोरी गए जेवरातों की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी गई थी।