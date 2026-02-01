Crime News: सागवाड़ा मर्डर मिस्ट्री, गांव में युवक की बेरहमी से हत्या, जंगल में फेंका शव

आठ फरवरी को आरोपी दिनेश सागवाड़ा पुलिस थाने पर पहुंचा था। यहां पर उसने गांव के तिलेश पाटीदार की हत्या कर शव को दो किलोमीटर दूर काली घाटी जंगल में फेंकने की जानकारी दी थी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंच शव को बरामद कर सागवाड़ा मुर्दाघर लाई थी एवं आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया था। न्यायालय के आदेश पर अब दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।