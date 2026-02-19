19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

डूंगरपुर

Diya Kumari Gift : सागवाडा में गामड़ी देवकी-गलियाना मार्ग पर बनेंगे पुल-सड़क, अंधेरी माता मंदिर का होगा कायाकल्प

Diya Kumari Gift : वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में सागवाडा क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 19, 2026

Rajasthan Diya Kumari Gift Sagwada Gamdi Devki-Galiyana road built bridge and road Andheri Mata Temple rejuvenated

वित्त मंत्री दिया कुमारी। फाइल फोटो पत्रिका

Diya Kumari Gift : राजस्थान सरकार के बजट घोषणाओं के बीच बुधवार का दिन सौगातों भरा रहा। सागवाडा विधायक शंकरलाल डेचा के प्रयासों से उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सदन में सागवाडा क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी हैं।

राह होगी आसान, ₹6 करोड़ की सौगात

लंबे समय से आवागमन की समस्या झेल रहे गामड़ी देवकी और गलियाना क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर हैं। विधायक शंकरलाल डेचा की अभिशंषा पर वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गामड़ी देवकी से गलियाना तक डामर सड़क एवं पुलिया निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

आस्था के केंद्र 'अंधेरी माता' का संवरेगा स्वरूप

धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की कड़ी में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा ओबरी तहसील के प्रसिद्ध अंधेरी माता मंदिर विराट के विकास का मार्ग प्रशस्त किया हैं।

बजट में मंदिर परिसर के चारों ओर परकोटा निर्माण एवं सौंदर्यकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस कार्य से मंदिर की भव्यता बढ़ेगी और आने वाले समय में यहां धार्मिक पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे।

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो विस्तार पर नया अपडेट, जलमहल और कानोता पर सरकार का आया बड़ा बयान
जयपुर
Jaipur Metro expansion New Update Bhajanlal government big statement on Jalmahal and Kanota

Updated on:

19 Feb 2026 03:04 pm

Published on:

19 Feb 2026 03:02 pm

डूंगरपुर

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

