Diya Kumari Gift : सागवाडा में गामड़ी देवकी-गलियाना मार्ग पर बनेंगे पुल-सड़क, अंधेरी माता मंदिर का होगा कायाकल्प

लंबे समय से आवागमन की समस्या झेल रहे गामड़ी देवकी और गलियाना क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर हैं। विधायक शंकरलाल डेचा की अभिशंषा पर वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गामड़ी देवकी से गलियाना तक डामर सड़क एवं पुलिया निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।