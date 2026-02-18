डूंगरपुर: सरकारी स्कूल में फंदे से लटके मिले युवक-युवती, पत्नी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

चौकी प्रभारी हजारीलाल ने बताया कि बुधवार सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि गैंजी स्कूल परिसर में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि दोनों के शव स्कूल भवन के बाहर निकले हुए एक लोहे के सरिए से, एक ही रस्सी के सहारे फंदे पर लटके हुए थे। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचित किया। युवक के परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाकर जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी भेजा।