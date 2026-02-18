अजमेर: सड़क हादसे में पटवारी की मौत, शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार ग्राम भोजासर (दूदू) निवासी देशराज चौधरी बगराई में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद उप तहसील देवलिया कलां लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।