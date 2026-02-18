PM Modi Rajasthan Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘मिशन राजस्थान’, तैयारियों के बीच अजमेर से आई ये बड़ी अपडेट

अजमेर/जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी के प्रस्तावित अजमेर दौरे को लेकर राजस्थान सरकार 'फुल एक्शन मोड' में है। बुधवार को प्रदेश के दो सबसे बड़े आला अफसरों— मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन और पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने अजमेर पहुँचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री यहाँ कायड़ विश्रामस्थली पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ 2 से 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है।