PM Modi Rajasthan Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘मिशन राजस्थान’, तैयारियों के बीच अजमेर से आई ये बड़ी अपडेट

अजमेर/जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी के प्रस्तावित अजमेर दौरे को लेकर राजस्थान सरकार 'फुल एक्शन मोड' में है। बुधवार को प्रदेश के दो सबसे बड़े आला अफसरों— मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन और पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने अजमेर पहुँचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री यहाँ कायड़ विश्रामस्थली पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ 2 से 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है।
मुख्य सचिव और डीजीपी ने अजमेर के कायड़ विश्रामस्थली का दौरा कर वहां बन रहे डोम, मंच और बैठक व्यवस्था का जायजा लिया।
इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण 'रोजगार उत्सव' होगा। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के 21,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके सपनों को नई उड़ान देंगे। यह कदम राज्य सरकार के 'विकसित राजस्थान' संकल्प की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। सभा स्थल पर युवाओं के बैठने और उनके सम्मान के लिए विशेष ब्लॉक बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री अजमेर की धरती से पूरे प्रदेश के लिए विकास कार्यों का पिटारा खोलेंगे:
अजमेर में अधिकारियों के दौरे के बाद आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में एक बड़ी तैयारी बैठक लेंगे। इस मीटिंग में मंत्रियों के साथ-साथ संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दौरे से जुड़ी एक-एक बारीक जानकारी लेंगे और जनसभा को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को भी दिशा-निर्देश देंगे।
