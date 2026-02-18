राजस्थान में दबंगों ने पूर्व सरपंच को बोलेरो से कुचला, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

परिजनों और ग्रामीणों ने मांगलियावास पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों में से केवल एक, परमेश्वर गुर्जर, को गिरफ्तार किया है।

बाकी आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे।