‘भगा-भगा कर एनकाउंटर करो’, गैंगस्टर्स की धमकी पर भड़कीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत

उन्होंने भावुक और आक्रामक लहजे में कहा, आज तो घर-घर PSO बांटे जा रहे हैं, लेकिन जब जरूरत थी तब प्रशासन कहां था? क्या हमारे मरने का इंतजार करते हो? गैंगस्टर्स को सीधी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, ये भिखमंगे कॉल करके धमकाते हैं।

अरे, हम क्षत्रिय हैं, लड़ना जानते हैं, जिस दिन मन में आए, एक बार जगह और टाइम बता देना। बेटा, जी-जान लगा दूंगी लेकिन तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगी। मेरे अंदर क्षत्राणी का खून है, तुम जैसे लोगों से डरने वाली नहीं हूं।