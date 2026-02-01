राजस्थान: भाजपा नेता को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी, मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप

धमकी मिलने के बाद पलाड़ा ने तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी और ऑडियो पुलिस को सुपुर्द किया। रात तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। लेकिन पुलिस ने साइबर सेल की मदद से विदेशी नंबर की लोकेशन और धारक का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि धमकी वास्तविक गैंगस्टर की ओर से दी गई या किसी ने गैंग के नाम का इस्तेमाल कर रंगदारी वसूलने की कोशिश की।