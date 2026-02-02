डीडवाना में पुलिस ने दिव्यांग की इच्छा की पूरी, थाना प्रभारी ने पीठ पर बैठाकर थाने की कराई सैर

नदीम पुलिस थाने में कामकाज कैसे होता है यह जानने का उत्सुक था। नदीम की इस इच्छा को पूरा करने के लिए थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने थाने पर बुलाया। नदीम खुद थाना देखने में सक्षम नहीं है तो थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने खुद उसे पीठ पर बैठाया और पूरे पुलिस थाने की सैर कराई।