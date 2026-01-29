ट्रेन से गिरा मजदूर, दोनों पैर कटे… 20 मिनट तक तड़पता रहा; लोग बनाते रहे फोटो-वीडियो

घायल की पहचान महेश कुमार पुत्र चिमनलाल, निवासी सिंघानिया धर्मशाला के पास, फुलेरा के रूप में हुई है। महेश कुमार नावां सिटी में मजदूरी करता है और बुधवार सुबह ही काम पर आया था। नावां पहुंचते ही उसे परिवार में किसी की मृत्यु की सूचना मिली, जिसके कारण वह फुलेरा लौटने के लिए ट्रेन में सवार होने स्टेशन पहुंचा। इसी दौरान ट्रेन में सवार होने के दौरान ट्रेन से गिरने के कारण यह गंभीर हादसा हो गया।