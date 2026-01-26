Jaipur Metro Phase-2: रीयल एस्टेट में जबरदस्त उछाल, जयपुर के इन इलाकों में 7वें आसमान पर पहुंचे जमीन के भाव

फेज 2 के पहले चरण की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। करीब 10.8 किमी के रूट में 218 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निविदा में यह राशि 1145.14 करोड़ रुपए रखी गई थी। कार्यादेश मिलने के बाद इस चरण का काम 34 माह का समय होगा। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार से फेज-2 की अनुमति नहीं मिली है। जयपुर मेट्रो के अधिकारियों की मानें तो केंद्र से अनुमति मिलने के बाद कार्यादेश जारी किया जाएगा। प्रस्तावित रूट के लिए निविदाएं भी जल्द जारी की जाएंगी। जयपुर मेट्रो का प्लान 7 अलग-अलग निविदाएं निकालने का है।