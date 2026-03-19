Good News: राजस्थान दिवस के मौके पर जनता को 207 बसों का तोहफा, अब सुहाना होगा रोडवेज का सफर, इन रूट पर चलेंगी नई बसें

Rajasthan Diwas 2026: राजस्थान के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए खुशियों की नई खेप आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आज 19 मार्च को जयपुर के अजमेर रोड स्थित नवनिर्मित बस टर्मिनल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की 207 नवीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।। इस सौगात से न केवल रोडवेज के बेड़े में मजबूती आएगी, बल्कि आमजन को भी आधुनिक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।