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Good News: राजस्थान दिवस के मौके पर जनता को 207 बसों का तोहफा, अब सुहाना होगा रोडवेज का सफर, इन रूट पर चलेंगी नई बसें

RSRTC New Buses: इस सौगात से न केवल रोडवेज के बेड़े में मजबूती आएगी, बल्कि आमजन को भी आधुनिक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

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जयपुर

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Jayant Sharma

Mar 19, 2026

बसों की प्रतीकात्मक तस्वीर

बसों की प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Diwas 2026: राजस्थान के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए खुशियों की नई खेप आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आज 19 मार्च को जयपुर के अजमेर रोड स्थित नवनिर्मित बस टर्मिनल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की 207 नवीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।। इस सौगात से न केवल रोडवेज के बेड़े में मजबूती आएगी, बल्कि आमजन को भी आधुनिक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।


बेड़े में शामिल हुईं आधुनिक बसें: ब्लूलाइन से लेकर एसी तक


इन 207 बसों में यात्रियों की सुविधा और बजट का खास ख्याल रखा गया है। बेड़े का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है:

  • 100 ब्लूलाइन एक्सप्रेस बसें: जो लंबी दूरी के रूटों पर तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी।
  • 79 स्टारलाइन बसें: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए आरामदायक विकल्प।
  • 28 एसी बसें: गर्मियों के मौसम में यात्रियों को प्रीमियम और ठंडी यात्रा की सुविधा देने के लिए।
  • मुख्यमंत्री का विजन: 'आपणो अग्रणी राजस्थान' मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि हमारी सरकार का संकल्प प्रदेश के हर नागरिक को सुलभ और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना है। ये बसें 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के हमारे लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें न केवल शहरों को जोड़ेगी, बल्कि गांव-ढाणी तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी।"
  • आमजन को क्या होगा फायदा?रोडवेज बेड़े में इन बसों के शामिल होने से वेटिंग लिस्ट कम होगी और नए रूटों पर बसों का संचालन संभव हो सकेगा। इन बसों में सुरक्षा के आधुनिक मानक अपनाए गए हैं, जो महिला यात्रियों और बुजुर्गों के लिए सफर को और अधिक भरोसेमंद बनाएंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ये बसें पर्यावरण के अनुकूल मानकों (BS-VI) पर आधारित हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। अब यात्रियों को पुरानी बसों की खटपट से निजात मिलेगी और 'पधारो म्हारे देश' की भावना के साथ आधुनिक राजस्थान की सड़कों पर ये नई बसें दौड़ती नजर आएंगी।

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Published on:

19 Mar 2026 08:37 am

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