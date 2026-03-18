Good News: अब 500 नहीं 600 ग्राम मिलेगी ‘अन्नपूर्णा थाली’, साथ में ये खास डिश भी; 12 करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा!

Annapurna Thali AI Pic
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 'अंत्योदय' के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया है। प्रदेश में जरूरतमंदों को सम्मान के साथ भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' अब सुशासन और करुणा की नई पहचान बन गई है। आंकड़ों की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब तक 11.94 करोड़ से अधिक भोजन थालियाँ परोसी जा चुकी हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है।
डबल इंजन सरकार ने न केवल भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है, बल्कि इसकी गुणवत्ता और मात्रा में भी बड़ा बदलाव किया है। पूर्व में मिलने वाली 500 ग्राम की थाली को बढ़ाकर अब 600 ग्राम कर दिया गया है।
सरकार ने थाली के मेन्यू को और भी पौष्टिक बना दिया है। इसमें अब:
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