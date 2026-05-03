SMS अस्पताल में महिला के सिर से 4 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला, 30 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी

प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आर.के. जैन ने बताया कि मरीज के सिर पर ट्यूमर का आकार असामान्य रूप से बढ़कर उसके सिर से भी बड़ा हो गया था। ट्यूमर खोपड़ी की हड्डी को पार कर मस्तिष्क तक पहुंच चुका था, जिससे सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई थी।