3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS अस्पताल में महिला के सिर से 4 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला, 30 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी

सवाई मानसिंह अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक जटिल सर्जरी कर 30 वर्षीय महिला के सिर से करीब 4 किलोग्राम वजनी ट्यूमर निकालकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लंबे समय से इस गंभीर समस्या से जूझ रही महिला को अब राहत मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

May 03, 2026

SMS Hospital Jaipur

(फोटो- पत्रिका)

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक जटिल सर्जरी कर 30 वर्षीय महिला के सिर से करीब 4 किलोग्राम वजनी ट्यूमर निकालकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लंबे समय से इस गंभीर समस्या से जूझ रही महिला को अब राहत मिली है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मरीज के परिजनों ने पहले कई निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन ट्यूमर की जटिलता को देखते हुए अधिकांश जगह ऑपरेशन से इनकार कर दिया गया।

प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आर.के. जैन ने बताया कि मरीज के सिर पर ट्यूमर का आकार असामान्य रूप से बढ़कर उसके सिर से भी बड़ा हो गया था। ट्यूमर खोपड़ी की हड्डी को पार कर मस्तिष्क तक पहुंच चुका था, जिससे सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई थी।

इसके कारण मरीज को चलने-फिरने और सामान्य जीवन जीने में भी परेशानी हो रही थी। बाद में मरीज को एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां न्यूरोसर्जरी विभाग ने केस को प्लास्टिक सर्जरी विभाग को रेफर किया। यहां विशेषज्ञों की टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर ट्यूमर निकाल दिया।

ऐसे मिली सफलता

डॉ. जैन के अनुसार, यह सर्जरी अत्यंत जटिल थी, लेकिन मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम के बेहतर समन्वय और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से इसे सफल बनाया गया। फिलहाल मरीज खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है।

टीम का रहा अहम योगदान

इस सर्जरी में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉ. अंकित गोयल, डॉ. सौरभ शर्मा, डॉ. दिलप्रीत, डॉ. अंकित और डॉ. संधू शामिल रहे। वहीं, न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञ डॉ. अशोक गांधी का विशेष सहयोग रहा। एनेस्थीसिया टीम में डॉ. राजीव शर्मा, डॉ. रजनी और डॉ. गोपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 06:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS अस्पताल में महिला के सिर से 4 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला, 30 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert: राजस्थान में 4 मई को दिखेगा मौसम का कहर, 33 जिलों में अलर्ट; मेघगर्जना-बारिश और तेज आंधी की चेतावनी

Rajasthan Rain
जयपुर

PODCAST : बुद्धिमती मां भ्रान्तिरूपा

जयपुर

IMD Alert 3 May: अगले 3 घंटे में 12 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें 4 मई को कहां-कहां बारिश की संभावना

जयपुर

Nakshatra Vatika: राजस्थान विधानसभा में अनोखी पहल, हर नक्षत्र का अपना वृक्ष, नौ ग्रह, बारह राशियां और त्रिदेव से जुड़ी मान्यता

जयपुर

पंजाब पुलिस का ‘PAIS’ सिस्टम गैंगस्टरों की कमर तोड़ने को तैयार, राजस्थान को भी मिलेगा फायदा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.