Rajasthan Police: जयपुर में RTO इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी! ड्राइवर को बेरहमी से पीटा, कार्रवाई क्यों नहीं?

इस घटना ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक एक महीने पहले चूरू जिले के सुजानगढ़ में ऐसी ही एक घटना हुई थी। वहां इंस्पेक्टर सुरेश बिश्नोई ने एक ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर अपने सिर से हमला किया था, जिससे ड्राइवर की नाक से खून बहने लगा था। उस मामले में विभाग ने तत्परता दिखाते हुए सुरेश बिश्नोई को तुरंत सस्पेंड कर दिया था।